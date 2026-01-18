Erste Schätzungen: New Jersey Resources präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

New Jersey Resources äußert sich voraussichtlich am 02.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,01 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte New Jersey Resources 1,31 USD je Aktie erwirtschaftet.

New Jersey Resources soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 546,9 Millionen USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 491,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,13 USD aus. Im Vorjahr waren 3,33 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 2,23 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,03 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at