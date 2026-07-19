New Jersey Resources Aktie
WKN: 873388 / ISIN: US6460251068
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19.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: New Jersey Resources präsentiert Quartalsergebnisse
New Jersey Resources lädt voraussichtlich am 03.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,036 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte New Jersey Resources -0,150 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 5,49 Prozent auf 341,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 323,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,58 USD, wohingegen im Vorjahr noch 3,33 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,23 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,03 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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