Erste Schätzungen: New Mountain Finance legt Quartalsergebnis vor

New Mountain Finance wird sich voraussichtlich am 24.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,317 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,250 USD erwirtschaftet worden.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 78,9 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 15,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 92,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Prognosen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,28 USD, gegenüber 1,03 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 328,5 Millionen USD im Vergleich zu 329,8 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at