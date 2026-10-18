Erste Schätzungen: New Mountain Finance legt Quartalsergebnis vor

New Mountain Finance wird voraussichtlich am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,258 USD aus. Im letzten Jahr hatte New Mountain Finance einen Gewinn von 0,110 USD je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 61,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 24,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 80,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,09 USD je Aktie, gegenüber 0,160 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 252,6 Millionen USD. Im Vorjahr waren 370,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at