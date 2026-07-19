Erste Schätzungen: New Mountain Finance verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

New Mountain Finance wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 03.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,262 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei New Mountain Finance noch ein Gewinn pro Aktie von 0,070 USD in den Büchern gestanden.

5 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 62,9 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 35,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 96,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,10 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,160 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 258,2 Millionen USD, gegenüber 370,2 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at