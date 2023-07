Erste Schätzungen: New Mountain Finance vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

New Mountain Finance lädt voraussichtlich am 02.08.2023 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2023 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,383 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte New Mountain Finance 0,310 USD je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 91,8 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 25,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 73,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,52 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,18 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 366,5 Millionen USD, gegenüber 294,6 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at