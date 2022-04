Erste Schätzungen: New Oriental Education Technology Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

New Oriental Education Technology Group wird voraussichtlich am 26.04.2022 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 28.02.2022 – vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -1,100 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,900 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll New Oriental Education Technology Group in dem im Februar abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 73,19 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 319,2 Millionen USD im Vergleich zu 1,19 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -6,401 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,32 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,87 Milliarden USD, gegenüber 4,28 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

