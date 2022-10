Erste Schätzungen: New Relic zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

New Relic wird sich voraussichtlich am 08.11.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2022 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS gehen 14 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,060 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte New Relic noch -0,100 USD je Aktie verloren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll New Relic in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,21 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 221,5 Millionen USD im Vergleich zu 195,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,090 USD aus. Im Vorjahr waren -0,770 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten im Durchschnitt 920,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 785,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at