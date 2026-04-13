Erste Schätzungen: New Residential Investment präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

New Residential Investment lädt voraussichtlich am 28.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,503 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte New Residential Investment noch 0,070 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten eine Verringerung von 3,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,28 Milliarden USD gegenüber 1,32 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,28 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,04 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 5,46 Milliarden USD, gegenüber 5,69 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at