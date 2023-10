Erste Schätzungen: New Wave Group Registered B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

New Wave Group Registered B äußert sich voraussichtlich am 07.11.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,08 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte New Wave Group Registered B noch 2,29 SEK je Aktie eingenommen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,41 Milliarden SEK – das wäre ein Zuwachs von 7,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,23 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 8,53 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 8,81 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 9,85 Milliarden SEK, gegenüber 8,84 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at