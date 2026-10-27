New Wave Group AB Registered b Aktie

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WKN DE: A3EHNY / ISIN: SE0020356970

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27.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: New Wave Group Registered B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

New Wave Group Registered B gibt voraussichtlich am 11.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,79 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,25 SEK je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 11,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,68 Milliarden SEK gegenüber 2,39 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 7,09 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 5,90 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 11,16 Milliarden SEK, gegenüber 10,02 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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