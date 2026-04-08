New Wave Group AB Registered b Aktie
WKN DE: A3EHNY / ISIN: SE0020356970
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08.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: New Wave Group Registered B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
New Wave Group Registered B veröffentlicht voraussichtlich am 23.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,00 SEK. Im Vorjahresquartal waren 1,09 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 7,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,18 Milliarden SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,35 Milliarden SEK aus.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 7,46 SEK, gegenüber 5,90 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 10,98 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 10,02 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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