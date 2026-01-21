Erste Schätzungen: New Wave Group Registered B vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

New Wave Group Registered B präsentiert in der voraussichtlich am 05.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,65 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte New Wave Group Registered B noch 2,60 SEK je Aktie eingenommen.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent auf 3,08 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,83 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,45 SEK, gegenüber 6,64 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 9,95 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 9,53 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at