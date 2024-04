Erste Schätzungen: New Wave Group Registered B zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

New Wave Group Registered B stellt voraussichtlich am 25.04.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,50 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte New Wave Group Registered B 1,68 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll New Wave Group Registered B 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,10 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 1,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte New Wave Group Registered B 2,14 Milliarden SEK umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,94 SEK aus. Im Vorjahr waren 8,43 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 9,89 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 9,51 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at