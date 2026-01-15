Erste Schätzungen: New York Community Bancorp präsentiert Quartalsergebnisse

New York Community Bancorp lädt voraussichtlich am 30.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

17 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,015 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,410 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll New York Community Bancorp nach den Prognosen von 11 Analysten im Schnitt 532,5 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 66,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,57 Milliarden USD umgesetzt worden.

18 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,541 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -3,490 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 2,02 Milliarden USD, gegenüber 6,41 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at