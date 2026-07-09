Erste Schätzungen: New York Community Bancorp vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

New York Community Bancorp wird voraussichtlich am 24.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 17 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,065 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei New York Community Bancorp noch ein Verlust pro Aktie von -0,190 USD in den Büchern gestanden.

13 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 55,58 Prozent auf 541,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,22 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,414 USD, gegenüber -0,500 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 2,26 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,81 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at