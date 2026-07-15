Erste Schätzungen: New York Mortgage Trust öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

New York Mortgage Trust stellt voraussichtlich am 29.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,239 USD je Aktie gegenüber -0,040 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 61,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 169,3 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 65,9 Millionen USD aus.

Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,15 USD, gegenüber 1,10 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 268,7 Millionen USD im Vergleich zu 671,6 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at