Neway CNC Equipment Aktie
WKN DE: A40PK6 / ISIN: CNE100005063
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13.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Neway CNC Equipment (Suzhou) A präsentiert Quartalsergebnisse
Neway CNC Equipment (Suzhou) A präsentiert in der voraussichtlich am 28.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,114 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,110 CNY je Aktie erzielt worden.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 685,5 Millionen CNY aus – das entspräche einem Minus von 3,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 709,1 Millionen CNY in den Büchern standen.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,576 CNY, wohingegen im Vorjahr noch 0,480 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,59 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,89 Milliarden CNY waren.
Redaktion finanzen.at
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