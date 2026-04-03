Erste Schätzungen: Neway Valve (Suzhou) legt Quartalsergebnis vor

Neway Valve (Suzhou) wird voraussichtlich am 18.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,522 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,430 CNY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Neway Valve (Suzhou) mit einem Umsatz von insgesamt 1,94 Milliarden CNY abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,78 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 8,79 Prozent gesteigert.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,96 CNY. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,52 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 7,65 Milliarden CNY, nachdem im Fiskaljahr zuvor 6,21 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at