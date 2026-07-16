Newell Brands Aktie
WKN: 860036 / ISIN: US6512291062
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16.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Newell Brands präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Newell Brands wird voraussichtlich am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,195 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Newell Brands ein EPS von 0,110 USD je Aktie vermeldet.
Newell Brands soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,97 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,94 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,576 USD, gegenüber -0,680 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 7,29 Milliarden USD im Vergleich zu 7,20 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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