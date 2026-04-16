Newell Brands Aktie
WKN: 860036 / ISIN: US6512291062
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16.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Newell Brands zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Newell Brands stellt voraussichtlich am 01.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Newell Brands für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,090 USD vermelden wird. Im Vorjahr lag das EPS mit -0,090 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,51 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 3,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,57 Milliarden USD in den Büchern standen.
Der Ausblick von 9 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,560 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,680 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 7,22 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 7,20 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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