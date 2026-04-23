Erste Schätzungen: NewLake Capital Partners präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

NewLake Capital Partners wird sich voraussichtlich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,283 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,300 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll NewLake Capital Partners in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 11,88 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 11,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 13,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,14 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,25 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 46,7 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 51,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at