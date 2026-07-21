Erste Schätzungen: NewLake Capital Partners stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

NewLake Capital Partners öffnet voraussichtlich am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,283 USD. Dies würde einer Verringerung von 19,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem NewLake Capital Partners 0,350 USD je Aktie vermeldete.

3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 12,0 Millionen USD gegenüber 12,9 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 7,19 Prozent.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,13 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,25 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 48,1 Millionen USD, gegenüber 51,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at