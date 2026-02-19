NewLake Capital Partners Aktie

NewLake Capital Partners für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C5RN / ISIN: US6514951036

19.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: NewLake Capital Partners zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NewLake Capital Partners wird voraussichtlich am 06.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten schätzen, dass NewLake Capital Partners für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,297 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,290 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 4,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 12,0 Millionen USD gegenüber 12,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,27 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 1,25 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 50,2 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 50,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

