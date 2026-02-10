Newmark Grou a Aktie

Newmark Grou a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2H62G / ISIN: US65158N1028

10.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Newmark Group A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Newmark Group A wird voraussichtlich am 25.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,658 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 153,08 Prozent erhöht. Damals waren 0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,00 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 13,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Newmark Group A einen Umsatz von 880,3 Millionen USD eingefahren.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,60 USD im Vergleich zu 0,340 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 3,29 Milliarden USD, gegenüber 2,73 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

