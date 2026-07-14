Erste Schätzungen: Newmark Group A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Newmark Group A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,378 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,110 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 14,19 Prozent auf 854,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 747,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,94 USD, gegenüber 0,680 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 3,80 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,32 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at