Newmark Grou a Aktie
WKN DE: A2H62G / ISIN: US65158N1028
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Newmark Group A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Newmark Group A äußert sich voraussichtlich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 0,274 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,050 USD je Aktie erzielt worden.
5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 14,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 648,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 742,1 Millionen USD aus.
Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,90 USD, gegenüber 0,680 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 3,72 Milliarden USD im Vergleich zu 3,32 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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