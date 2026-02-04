Newmont Corporation Aktie
WKN: 853823 / ISIN: US6516391066
|
04.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Newmont gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Newmont wird voraussichtlich am 19.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
14 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,00 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten einen Zuwachs von 7,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 6,15 Milliarden USD gegenüber 5,72 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Die Prognosen von 23 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 6,50 USD, gegenüber 2,92 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 22 Analysten durchschnittlich 22,05 Milliarden USD im Vergleich zu 18,56 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
