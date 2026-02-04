Newmont Corporation Registered Shs Chess Depositary Interests Repr 1 Sh Aktie
Erste Schätzungen: Newmont legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Newmont präsentiert in der voraussichtlich am 19.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
13 Analysten schätzen im Schnitt, dass Newmont im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,97 AUD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,90 AUD je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Newmont in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,99 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 9,13 Milliarden AUD. Im Vorjahresviertel waren noch 8,78 Milliarden AUD in den Büchern gestanden.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 22 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 9,62 AUD je Aktie, gegenüber 4,43 AUD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 21 Analysten durchschnittlich bei 32,72 Milliarden AUD. Im Fiskaljahr zuvor waren 28,13 Milliarden AUD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
