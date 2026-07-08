Newmont Corporation Aktie
WKN: 853823 / ISIN: US6516391066
|
08.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Newmont legt Quartalsergebnis vor
Newmont gibt voraussichtlich am 23.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Schnitt gehen 16 Analysten von einem Gewinn von 2,13 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,85 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Plus von 21,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 6,39 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 5,28 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 25 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 9,94 USD je Aktie, gegenüber 6,39 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 20 Analysten durchschnittlich auf 27,93 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 22,10 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Newmont Corporation
|
08.07.26
|Erste Schätzungen: Newmont legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
02.07.26
|S&P 500-Wert Newmont-Aktie: So viel hätte eine Investition in Newmont von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
25.06.26
|S&P 500-Papier Newmont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Newmont von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
18.06.26
|S&P 500-Papier Newmont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Newmont von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
15.06.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zeigt sich zum Start des Montagshandels fester (finanzen.at)
|
11.06.26
|S&P 500-Wert Newmont-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Newmont von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
04.06.26
|S&P 500-Papier Newmont-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Newmont-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
28.05.26
|S&P 500-Wert Newmont-Aktie: So viel hätte eine Investition in Newmont von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Newmont Corporation
Aktien in diesem Artikel
|Newmont Corporation
|81,56
|-1,82%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich tief im Minus -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex gaben am Mittwoch ab. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. An den Märkten in Asien ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.