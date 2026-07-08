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08.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Newmont legt Quartalsergebnis vor

Newmont gibt voraussichtlich am 23.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt gehen 16 Analysten von einem Gewinn von 2,13 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,85 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Plus von 21,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 6,39 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 5,28 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 25 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 9,94 USD je Aktie, gegenüber 6,39 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 20 Analysten durchschnittlich auf 27,93 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 22,10 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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