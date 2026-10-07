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07.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Newmont legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Newmont wird voraussichtlich am 22.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 17 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,16 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Newmont ein EPS von 1,67 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 6,26 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 16,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Newmont einen Umsatz von 5,38 Milliarden USD eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 26 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,45 USD aus. Im Vorjahr waren 6,39 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 21 Analysten im Durchschnitt 26,73 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 22,10 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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