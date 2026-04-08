Erste Schätzungen: Newmont stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Newmont wird voraussichtlich am 23.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt gehen 12 Analysten von einem Gewinn von 2,34 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,68 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Newmont nach den Prognosen von 8 Analysten 6,67 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 36,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,87 Milliarden USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 22 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 10,02 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,39 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 18 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 28,36 Milliarden USD, gegenüber 22,10 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at