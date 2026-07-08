Erste Schätzungen: Newmont stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Newmont lässt sich voraussichtlich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Newmont die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

15 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 3,05 AUD. Das entspräche einem Zuwachs von 5,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,89 AUD erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Newmont in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,70 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 9,11 Milliarden AUD. Im Vorjahresviertel waren noch 8,23 Milliarden AUD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 24 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 14,06 AUD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 9,91 AUD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 19 Analysten auf durchschnittlich 39,70 Milliarden AUD, nachdem im Vorjahr 34,27 Milliarden AUD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at