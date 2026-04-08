Erste Schätzungen: Newmont stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Newmont lädt voraussichtlich am 23.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 3,35 AUD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Newmont ein EPS von 2,68 AUD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 9,49 Milliarden AUD – ein Plus von 22,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Newmont 7,76 Milliarden AUD erwirtschaften konnte.

21 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 14,41 AUD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 9,91 AUD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 40,48 Milliarden AUD, gegenüber 34,27 Milliarden AUD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at