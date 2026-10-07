Newmont Corporation Registered Shs Chess Depositary Interests Repr 1 Sh Aktie
WKN DE: A3EWLY / ISIN: AU0000297962
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07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Newmont veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Newmont präsentiert voraussichtlich am 22.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
16 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 3,09 AUD. Das entspräche einem Zuwachs von 21,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,55 AUD erwirtschaftet wurden.
9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 8,93 Milliarden AUD – das wäre ein Zuwachs von 8,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,22 Milliarden AUD umgesetzt worden waren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 25 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 13,47 AUD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 9,91 AUD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich auf 38,05 Milliarden AUD, gegenüber 34,27 Milliarden AUD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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