Erste Schätzungen: News B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

News B wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 05.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass News B im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,360 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,380 USD je Aktie gewesen.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 2,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,24 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,30 Milliarden USD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,01 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,810 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 8,73 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 8,45 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at