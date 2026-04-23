Erste Schätzungen: News B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

News B lädt voraussichtlich am 07.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,189 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte News B noch 0,180 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 5,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,12 Milliarden USD gegenüber 2,01 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,05 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,810 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,81 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 8,45 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at