WKN: A0DLF4 / ISIN: AU000000NWS2

22.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: News B öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

News B wird voraussichtlich am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,539 AUD gegenüber 0,580 AUD im Vorjahresquartal.

News B soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,53 Milliarden AUD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,43 Milliarden AUD erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,54 AUD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,26 AUD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 13,37 Milliarden AUD aus im Gegensatz zu 13,05 Milliarden AUD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu News Corp (B)

Analysen zu News Corp (B)

