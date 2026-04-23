News b Aktie
WKN: A0DLF4 / ISIN: AU000000NWS2
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23.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: News B präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
News B präsentiert in der voraussichtlich am 07.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,270 AUD. Das entspräche einer Verringerung von 6,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,290 AUD erwirtschaftet wurden.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 3,01 Milliarden AUD – das wäre ein Abschlag von 5,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,20 Milliarden AUD umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,50 AUD aus. Im Vorjahr waren 1,26 AUD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 12,54 Milliarden AUD, nachdem im Vorjahr 13,05 Milliarden AUD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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