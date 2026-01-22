Erste Schätzungen: News informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

News stellt voraussichtlich am 05.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,360 USD. Das entspräche einer Verringerung von 5,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,380 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 2,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,30 Milliarden USD gegenüber 2,24 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,01 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,810 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 8,72 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 8,45 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at