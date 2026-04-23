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WKN DE: A1W03Z / ISIN: US65249B1098

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23.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: News präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

News lässt sich voraussichtlich am 07.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird News die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,189 USD gegenüber 0,180 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 5,10 Prozent auf 2,11 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte News noch 2,01 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,05 USD, gegenüber 0,810 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 8,81 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 8,45 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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