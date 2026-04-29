NEWSMA b Aktie
WKN DE: A413D6 / ISIN: US65250K1051
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29.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: NEWSMAX B öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
NEWSMAX B wird voraussichtlich am 14.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,030 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei NEWSMAX B noch ein Verlust pro Aktie von -0,170 USD in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 8,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 48,9 Millionen USD gegenüber 45,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,110 USD im Vergleich zu -0,810 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 213,1 Millionen USD, gegenüber 189,3 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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29.04.26
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