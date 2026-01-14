Erste Schätzungen: NewtekOne legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

NewtekOne präsentiert in der voraussichtlich am 29.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,678 USD aus. Im letzten Jahr hatte NewtekOne einen Gewinn von 0,690 USD je Aktie eingefahren.

NewtekOne soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 80,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 9,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 88,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,23 USD, gegenüber 1,96 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 291,8 Millionen USD im Vergleich zu 333,5 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at