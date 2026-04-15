Erste Schätzungen: NewtekOne stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

NewtekOne gibt voraussichtlich am 30.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,419 USD aus. Im letzten Jahr hatte NewtekOne einen Gewinn von 0,350 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 4,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 75,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 72,2 Millionen USD umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,30 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,18 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 328,3 Millionen USD aus im Gegensatz zu 322,2 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at