Erste Schätzungen: Newton Golf Company gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Newton Golf Company gibt voraussichtlich am 31.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,340 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Newton Golf Company noch ein Verlust pro Aktie von -176,000 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Newton Golf Company in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 72,90 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 1,9 Millionen USD im Vergleich zu 1,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Verlust von -1,560 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -178,330 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 7,7 Millionen USD, gegenüber 3,4 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at