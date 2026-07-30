Newton Golf Company Aktie

Newton Golf Company für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41320 / ISIN: US78577G3011

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30.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Newton Golf Company stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Newton Golf Company wird voraussichtlich am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -0,470 USD. Das entspräche einem Verlust von 38,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,340 USD erwirtschaftet wurden.

Newton Golf Company soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Verlust von -1,670 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -1,630 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 10,9 Millionen USD, gegenüber 8,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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