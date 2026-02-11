Nexa Resources Aktie
Erste Schätzungen: Nexa Resources präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Nexa Resources lässt sich voraussichtlich am 26.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Nexa Resources die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,579 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,750 USD erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 14,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 843,2 Millionen USD gegenüber 736,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,988 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -1,550 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 2,89 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 2,74 Milliarden USD waren.
