WKN DE: A2H5WA / ISIN: LU1701428291

11.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Nexa Resources präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Nexa Resources lässt sich voraussichtlich am 26.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Nexa Resources die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,579 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,750 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 14,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 843,2 Millionen USD gegenüber 736,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,988 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -1,550 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 2,89 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 2,74 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

Nexa Resources S.A. Registered Shs

