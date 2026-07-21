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WKN DE: A2H5WA / ISIN: LU1701428291

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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Nexa Resources präsentiert Quartalsergebnisse

Nexa Resources lädt voraussichtlich am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,735 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 27,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 711,4 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Nexa Resources für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 905,8 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,87 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,00 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,62 Milliarden USD, gegenüber 2,99 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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