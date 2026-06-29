Erste Schätzungen: Nexam Chemical gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nexam Chemical öffnet voraussichtlich am 14.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,010 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 66,67 Prozent erhöht. Damals waren -0,030 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 55,0 Millionen SEK aus – eine Steigerung von 1,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Nexam Chemical einen Umsatz von 54,3 Millionen SEK eingefahren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Verlust von -0,115 SEK je Aktie, gegenüber -0,190 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 207,4 Millionen SEK. Im Vorjahr waren 192,3 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at