Erste Schätzungen: Nexam Chemical legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Nexam Chemical wird voraussichtlich am 29.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,010 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,040 SEK erwirtschaftet worden.
Nexam Chemical soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 54,0 Millionen SEK abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 48,6 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.
Die Erwartung von 1 Analyst für das zu Ende gegangene Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 0,137 SEK je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,120 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr mit insgesamt 229,4 Millionen SEK, gegenüber 199,6 Millionen SEK im Fiskalvorjahr.
