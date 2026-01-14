Nexam Chemical Aktie

Nexam Chemical für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1T6SL / ISIN: SE0005101003

14.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Nexam Chemical legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nexam Chemical wird voraussichtlich am 29.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,010 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,040 SEK erwirtschaftet worden.

Nexam Chemical soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 54,0 Millionen SEK abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 48,6 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartung von 1 Analyst für das zu Ende gegangene Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 0,137 SEK je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,120 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr mit insgesamt 229,4 Millionen SEK, gegenüber 199,6 Millionen SEK im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Nexam Chemical Holding AB

Analysen zu Nexam Chemical Holding AB

Aktien in diesem Artikel

Nexam Chemical Holding AB

